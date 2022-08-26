Как пишет Politeka.net, София Ротару - легендарная украинская певица. У звезды есть внучка Соня Евдокименко, которая живет и учится в США, а также делает первые шаги в карьере. Сначала Евдокименко находилась в Нью-Йорке, а на лето перебралась в Лос-Анджелес, ведь ей там предложили работу. У Сони уже есть жених-миллионер, который попадал в список Форбс. Не забывает Евдокименко и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Соня была в серебрянном платье и со стильной сумочкой. Звезда опубликовала несколько снимков, позволив насладится образом полностью.

"Энергия главного героя", - написала Евдокименко.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Бомбочка", "Прекрасная", "светящаяся богиня", "Какая же ты классная", "Прекрасная, скучаю по тебе", "Королева".

Напомним, внучка Ротару в искристом платье приковала к себе взгляды

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