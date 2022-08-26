Як пише Politeka.net, Jerry Heil - відома українська співачка, яка стала популярною завдяки пісні "Охорона, скасування", яка стала вірусною. Зірка, як і інші знаменитості, активно підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Jerry Heil активно зайнялася творчістю і випустила кілька військових пісень, які стали справжніми хітами в Україні. Не забуває Jerry Heil і про Інстаграм, де активно веде сторінку. На цей раз її подруга Alyona Alyona поділилася відео, де співачка показала українські традиції.

"Українські традиції, вони такі", – написала зірка.

"Навіть якщо ти веган, якщо ти сідаєш у поїзд, навіть якщо не український. Українські традиції залишаються українськими традиціями. Поїзд ще не встиг поїхати, а я вже з'їла свій йогурт, їду на концерт до Любліна", - сказала Jerry Heil.

Нагадаємо, Jerry Heil зізналася, як їй удалося стати популярною

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