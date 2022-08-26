Jerry Heil в поезде показала, какая традиция есть у украинцев, поделившись соответствующими кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Jerry Heil - известная украинская певица, которая стала популярной благодаря песне "Охрана, отмена", которая стала вирусной. Звезда, как и другие знаменитости, активно поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Jerry Heil занялась активно творчеством и выпустила несколько военных песен, которые стали настоящими хитами в Украине. Не забывает Jerry Heil и об Инстаграм, где активно ведет страничку. А в этот раз ее подруга Alyona Alyona поделилась видео, где певица показала украинские традиции.

"Украинские традиции, они такие", - написала звезда.

"Даже если ты веган, если ты садишься в поезд, даже если не украинский. Украинские традиции остаются украинскими традициями. Поезд еще не успел поехать, а я уже съела свой йогурт, еду на концерт в Люблин", - сказала Jerry Heil.

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