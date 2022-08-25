Как пишет Politeka.net, Jerry Heil (Яна Шемаева) - известная украинская певица и композитор, которая прославилась благодаря своей вирусной песне "Охрана, отмена". Знаменитость сейчас сотрудничает с Надей Дорофеевой и другими звездами Украины. Яна, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Jerry Heil и об Инстаграм, где активно ведет страничку и делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз на страничке "ЖВЛ" Яна решила ответить на вопрос фаната.
"С чего началась твоя карьера?", - спросил украинец.
"Моя карьера началась с записи каверов всяких разных. Под фортепиано сначала, потом многоголосных, и честно говоря, я тогда не думала, что моя карьера повернет в такую сторону. Но я понимала, что нужно цепляться за то, что уже существует, делала каверы на украинских исполнителей, много меня репостили и это поднимало меня выше и выше. И поэтому я сейчас также пытаюсь помогать молодым украинским артистам, потому что понимаю, я знаю их чувства. ", - сказала Jerry Heil.
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