Как пишет Politeka.net, Jerry Heil (Яна Шемаева) - известная украинская певица и композитор, которая прославилась благодаря своей вирусной песне "Охрана, отмена". Знаменитость сейчас сотрудничает с Надей Дорофеевой и другими звездами Украины. Яна, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Jerry Heil и об Инстаграм, где активно ведет страничку и делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз на страничке "ЖВЛ" Яна решила ответить на вопрос фаната.

"С чего началась твоя карьера?", - спросил украинец.

"Моя карьера началась с записи каверов всяких разных. Под фортепиано сначала, потом многоголосных, и честно говоря, я тогда не думала, что моя карьера повернет в такую сторону. Но я понимала, что нужно цепляться за то, что уже существует, делала каверы на украинских исполнителей, много меня репостили и это поднимало меня выше и выше. И поэтому я сейчас также пытаюсь помогать молодым украинским артистам, потому что понимаю, я знаю их чувства. ", - сказала Jerry Heil.

Напомним, Jerry Heil и Alyona Alyona к празднику спели народную песню на новый лад

А еще Politeka сообщала, что Jerry Heil хочет перетащить родителей в шоубиз, первый шаг уже сделан

Также Politeka писала, что Никитюк и Jerry Heil записали веселый хит о зареванной россиянке, видео



