Для отца певица Jerry Heil купила автомобиль, чтобы перевозить артистов и гастролировать по Украине, а маме пророчествует певческую карьеру.

Украинская певица Jerry Heil (Яна Шемаева), которая с начала полномасштабной войны путешествует по странам Европы и выступает с концертами, чтобы собрать средства на помощь ВСУ, рассказала о своих амбициозных планах. Подробностями она поделилась в интервью для "ЖВЛ".

В частности певица хочет воплотить в жизнь мамину мечту стать певицей. Тем более теперь родители безработные, ведь с мясным бизнесом покончено. Как призналась артистка, она уже начала делать первые шаги для продвижения мамы в мир шоубизнеса.

"Когда я уже взялась за ее карьеру, я поняла, что могу это сделать, ведь сама музыкант и некоторые связи у меня появились. У нас скоро выйдет совместная песня. Она будет называться "Не сестры". Музыку и слова написал саунд-продюсер Ваня Клименко, который работает с Alyona Alyona и Kalush Orchestra", - поделилась Jerry Heil.

Певица также призналась, что у ее мамы есть не только талант к музыке, оказывается она еще и красиво рисует. Но бизнес со свиньями занимал все ее время.

"Мама очень красиво рисует. У нее очень много талантов. Но из-за того, что она занималась свиньями очень долго, где-то 20 лет, у нее не хватало времени на себя. Теперь, когда началась война, мы с братом не хотим, чтобы они этим занимались и пока поддерживаем их финансово", - добавила Jerry Heil.

Для отца певица Jerry Heil купила автомобиль, чтобы перевозить артистов и гастролировать по Украине, а маме пророчествует певческую карьеру.

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