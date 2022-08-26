Як пише Politeka.net , Ксенія Мішина – відома українська актриса, яка стала дуже популярною після проекту "Холостячка". Зірка також брала участь у шоу "Танці зі зірками", де перемогла у парі з Євгеном Котом. А минулого року знаменитість вирушила судити проект "Україна має талант", де переміг 14-річний вокаліст Артем Фесько. Не забуває Ксенія та про Інстаграм, де активно веде блог. А на цей раз зірка поділилася кадрами, на яких розважалася.

"Взяли тарантайку та крутого водія :) Можливо, мої такі сторіси не в тему, але дуже хочеться поділитися з вами чудовими краєвидами", - написала Мішина у публікації.

"Сьогодні ганяємо цілий день, взяли ось цю тарантайку... Кайфуємо. Просто подивіться. Хочеться, щоб у всіх все було добре", - сказала зірка у відео.

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