Як пише Politeka.net , Ксенія Мішина – відома українська актриса, яка стала дуже популярною після проекту "Холостячка". Зірка також брала участь у шоу "Танці зі зірками", де перемогла у парі з Євгеном Котом. А минулого року знаменитість вирушила судити проект "Україна має талант", де переміг 14-річний вокаліст Артем Фесько. Не забуває Ксенія та про Інстаграм, де активно веде блог. А на цей раз зірка поділилася кадрами, на яких розважалася.
"Взяли тарантайку та крутого водія :) Можливо, мої такі сторіси не в тему, але дуже хочеться поділитися з вами чудовими краєвидами", - написала Мішина у публікації.
"Сьогодні ганяємо цілий день, взяли ось цю тарантайку... Кайфуємо. Просто подивіться. Хочеться, щоб у всіх все було добре", - сказала зірка у відео.
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
Кума Дзідзьо Цибульська нарешті наважилася показати чоловіка, кадри: "Коханий..."
Надя Дорофєєва вразила кадрами з 30-річним Скрябіним: "У мене ноги тряслися зі страху..."
Анну Трінчер рознесли українці після патріотичного концерту: "Вдяглася неправильно, у нас прапор зверху..."
Координувала наступ: скандальну українську викладачку викрито в найганебнішому, хто вона
Нагадаємо, скандал із "Дизель Студіо" та Мішиною закінчився, актриса поділилася деталями
А ще Politeka писала, що "Холостячка" Мішина в одній білизні показала, чого втратив Еллерт
Також Politeka повідомляла, що "Холостячка" Мішина зізналася, як балує сина на курорті шкідливістю