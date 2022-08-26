Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса, которая стала очень популярной после проекта "Холостячка". Звезда также участвовала в шоу "Танці з зірками", где победила в паре с Евгением Котом. А в прошлом году знаменитость отправилась судить проект "Україна має талант", где победил 14-летний вокалист Артем Фесько. Не забывает Ксения и об Инстаграм, где активно ведет блог. А в этот раз звезда поделилась кадрами, на которых развлекалась.

"Взяли тарантайку и крутого водителя :) Возможно, мои такие сторис не в тему, но очень хочется поделиться с вами прекрасными видами", - написала Мишина в публикации.

"Сегодня гоняем целый день, взяли вот эту вот тарантайку... Кайфуем. Просто посмотрите. Хочется, чтобы у всех все было хорошо", - сказала звезда в видео.

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