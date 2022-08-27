На своїй сторінці в Instagram Сергій Лазановський розмістив фрагмент відео зі свого вуличного концерту, де виконав пісню «Червона рута» під акомпанемент акустичної гітари.

«Бо що може бути краще за «Червону руту» Івасюка?🥰», - прокоментував співак.

Навколо себе зірка "Голос країни" зібрала величезну кількість слухачів, які спочатку заворожено слухали, а потім усі разом підспівували артисту. Також видно, що Сергію своїм виступом удалося зібрати гроші, які він відправить на допомогу українським захисникам.

Користувачі мережі дякують Сергію Лазановському за атмосферний виступ та пережиті емоції.

"Так!! Рута, це круто!!! Особливо коли співає стадіон!!!",

"Супер",

"Кайф",

"Сергей, очень красиво",

"Это было здорово", - пишуть у коментарях.

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