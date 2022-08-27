На своей странице в Instagram Сергей Лазановский разместил фрагмент видео со своего уличного концерта, где он исполнил песню «Червона рута» под аккомпанемент акустической гитары.

«Ибо что может быть лучше «Червоной руты» Ивасюка?🥰», - прокомментировал певец.

Вокруг себя звезда "Голос країни" собрал огромное число слушателей, которые сначала заворожено слушали, а потом все вместе подпевали артисту. Также видно, что Сергею своим выступлением удалось собрать денег, которые он отправит на помощь украинским защитникам.

Пользователи сети благодарят Сергея Лазановского за атмосферное выступление и пережитые эмоции.

"Да!! Рута, это круто!!! Особенно когда поет стадион!!!", "Супер", "Кайф", "Сергей, очень красиво", "Это было здорово", – восхищаются в комментариях.

Напомним, победитель "Голос країни" Сергей Лазновский вызвал бурную реакцию после видео об ВСУ.

Как сообщала Politeka, победитель "Голос країни" Лазановский после несчастья за границей неожиданно обратился к украинцам.

Также Politeka писала, что победитель "Голоса країни" Сергей Лазановский засветился рядом с загадочной красавицей.