На своей странице в Instagram Сергей Лазановский разместил фрагмент видео со своего уличного концерта, где он исполнил песню «Червона рута» под аккомпанемент акустической гитары.
«Ибо что может быть лучше «Червоной руты» Ивасюка?🥰», - прокомментировал певец.
Вокруг себя звезда "Голос країни" собрал огромное число слушателей, которые сначала заворожено слушали, а потом все вместе подпевали артисту. Также видно, что Сергею своим выступлением удалось собрать денег, которые он отправит на помощь украинским защитникам.
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Пользователи сети благодарят Сергея Лазановского за атмосферное выступление и пережитые эмоции.
"Да!! Рута, это круто!!! Особенно когда поет стадион!!!", "Супер", "Кайф", "Сергей, очень красиво", "Это было здорово", – восхищаются в комментариях.
Напомним, победитель "Голос країни" Сергей Лазновский вызвал бурную реакцию после видео об ВСУ.
Как сообщала Politeka, победитель "Голос країни" Лазановский после несчастья за границей неожиданно обратился к украинцам.
Также Politeka писала, что победитель "Голоса країни" Сергей Лазановский засветился рядом с загадочной красавицей.