Популярна телеведуча Леся Нікітюк поділилася враженнями від зустрічі з псом Патроном та українськими саперами.

Нікітюк, яка нещодавно закрила свій притулок для переселенців через зниження потоку людей, зараз активно працює над новим сезоном програми "Ле Маршрутка" та вже відзняла кілька випусків. Вона також продовжує допомагати українцям, які вимушені були втікати від війни.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Леся розмістила кумедні кадри зі зйомок «Ле маршрутки»: вона нарешті зустрілася зі знаменитим песиком Патроном, його власником, сапером Михайлом Ільєвим та їхніми колегами.

"Пес з ДСНС. Всі мають фотки з Патроном, а я чим гірша😁Я хочу подякувати всім піротехнічним підрозділам України за те що очищують нашу землю від ворожих вибухонебезпечних предметів, яких зараз дуже багато. А особлива подяка саперам Чернігівщини! Хай Бог вас охороняє!❤️P.s. Міша, Ірочка, хлопці рада знайомству😘", — пише Нікітюк.

У коментарях у телеведучої поцікавилися, як на таку зустріч відреагував її пес Рафік. "Рафік в шоці😂", — жартує зірка у відповідь.

"Він такий лапочка! 🤗Патрончик", "Лесю,з Патроном чудова пара😍", "У Патрона чудовий смак! Знає, з ким фотографуватись!", "Розумію!!! Як тут перед таким красенем втриматися!😍", — пишуть шанувальники.

Нагадаємо, росіяни накинулися на Лесю Нікітюк, зірка різко відповіла.

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