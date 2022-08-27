Відомий український танцюрист та суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма привітав маму з татом з річницею весілля. Літні батьки танцюриста перебувають у рідному Запоріжжі, а ось сам Яма з дружиною та сином втік з України до США і досі не повертається назад.
У себе в Інстаграм суддя шоу "Танці зі зірками" розмістив зворушливе привітання для тата з мамою. Він зазначив, що батьки живуть у шлюбі 50 років та відзначають «золоте» весілля.
"Неймовірний приклад для кількох поколінь! Скільки історій, розмов, подій... Дякую, що підтримували мене у всьому і витрачали на танці гроші, яких не було", - звернувся до рідних танцюрист.
Також Влад розповів, які плани були у нього та батьків на святкування річниці та пообіцяв, що вони незабаром обов'язково реалізуються.
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"Сьогодні ми планували разом святкувати на Бірючому острові, але хтось прийшов на чужу землю, щоб когось "рятувати"... Напевно, обіцяю!" – запевнив Яма.
Зазначимо, що вночі 27 серпня ворог завдав чергового удару по Запоріжжю та Запорізькому району. Окупанти атакували об'єкти інфраструктури у Шевченківському районі міста та поблизу обласного центру. Загалом зафіксовано 16 "прильотів". Інформація про постраждалих відсутня, дані уточнюються Мешканців закликали не нехтувати правилами повітряної тривоги та нерозголошення інформації.
Нагадаємо, Влад Яма у патріотичній футболці з'явився на зборах українців за кордоном .
А ще Politeka повідомляла, що Влад Яма розповів про річницю з дружиною та нарвався на критику
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