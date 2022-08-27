Відомий український танцюрист та суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма привітав маму з татом з річницею весілля. Літні батьки танцюриста перебувають у рідному Запоріжжі, а ось сам Яма з дружиною та сином втік з України до США і досі не повертається назад.

У себе в Інстаграм суддя шоу "Танці зі зірками" розмістив зворушливе привітання для тата з мамою. Він зазначив, що батьки живуть у шлюбі 50 років та відзначають «золоте» весілля.

"Неймовірний приклад для кількох поколінь! Скільки історій, розмов, подій... Дякую, що підтримували мене у всьому і витрачали на танці гроші, яких не було", - звернувся до рідних танцюрист.

Також Влад розповів, які плани були у нього та батьків на святкування річниці та пообіцяв, що вони незабаром обов'язково реалізуються.

"Сьогодні ми планували разом святкувати на Бірючому острові, але хтось прийшов на чужу землю, щоб когось "рятувати"... Напевно, обіцяю!" – запевнив Яма.

Зазначимо, що вночі 27 серпня ворог завдав чергового удару по Запоріжжю та Запорізькому району. Окупанти атакували об'єкти інфраструктури у Шевченківському районі міста та поблизу обласного центру. Загалом зафіксовано 16 "прильотів". Інформація про постраждалих відсутня, дані уточнюються Мешканців закликали не нехтувати правилами повітряної тривоги та нерозголошення інформації.

Нагадаємо, Влад Яма у патріотичній футболці з'явився на зборах українців за кордоном .

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