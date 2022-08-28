Популярна українська співачка та модель Даша Астаф'єва, яка з початку війни залишилася у Києві, вирішила дозволити собі трохи розслабитись та влаштувала по-літньому жарку зйомку. Довгий час Даша робила акценти у соціальних мережах більше на допомогу іншим, ніж на себе.

Однак цього разу зробила виняток і вирішила показати фігуру у всій красі в нюдовому топі та такого ж відтінку білизни. Спортивні кросівки не зіпсували пікантний образ. А ось на наступних кадрах Даша вважала за краще показати більше і не стала приховувати форми під топом або застібати кофту.

Атмосферні кадри артистка не стала коментувати, воліючи просто поділитися коротеньким бекстейджем та продемонструвати фігуру, заради якої стільки працює у спортзалі.

До цього Даша поділилася, куди пішли гроші, які їй зібрали на день народження.

«Захворіла, трохи полежу вдома. Треба відновлювати запал. Тому маленький, але такий приємний звіт про гроші, які ми зібрали на день народження. Розподіл робився з ось такою особою. Бо я ледве стримувала сльози, коли чула слова подяки від людей, які навіть не чекали на допомогу, втративши надію.

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