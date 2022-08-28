Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева, которая с начала войны осталась в Киеве, решила позволить себе немного расслабиться и устроила по-летнему жаркую съемку. Долгое время Даша делала акценты в социальных сетях больше на помощь другим, чем на себя.
Однако в этот раз сделала исключение и решила показать фигуру во всей красе в нюдовом топе и такого же оттенка белье. Спортивные кроссовки ничуть не испортили пикантный образ. А вот на следующих кадрах Даша предпочла показать больше и не стала скрывать формы под топом или застегивать кофту.
Атмосферные кадры артистка не стала комментировать, предпочитая просто поделиться коротеньким бэкстейджем и продемонстрировать фигуру, ради которой столько работает в спортзале.
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До этого Даша поделилась, куда ушли средства, которые ей собрали на день рождения.
«Заболела, немного полежу дома. Надо восстанавливать запал. Поэтому маленький, но такой приятный отчет о деньгах, которые мы собрали на мой день рождения. Распределение делалось с вот таким лицом. Ибо я едва сдерживала слезы, когда слышала слова благодарности от людей, которые даже не ожидали помощи, потеряв надежду.
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