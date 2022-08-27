Дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Гірняк встигла повернутись до України, поки її чоловік проводить час із дітьми в Канаді.

У Stories-instagram нотаріус Христина Горняк виклала кадри, як їде в автомобілі дорогами столиці.

"Як я сумувала за тобою мій Київ", - зізналася дружина Остапчука.

Після повернення до рідного дому Христина відразу взялася за прибирання квартири. Вона вирішила почистити дивани та матраци і попросила допомоги у своїх фоловерів.

«Друзі, нагадайте, хто може почистити дивани та матрац», - написала вона у соцмережі.

Зазначимо, що на початку серпня Христина Горняк поїхала подалі від обстрілів зі своїми подругами до столиці Словаччини, Братислави.

Через деяке за кордон виїхав її чоловік Володимир Остапчук. Проте телеведучий поїхав не до дружини, а своїх дітей від першого шлюбу до Канади.

Екс-дружина Олена Войченко довгий час перешкоджала спілкуванню Остапчука зі своїми спадкоємцями, проте ситуація почала поступово налагоджуватись. У своєму Instagram-блозі Вова показав, що зараз проводить час із Емілією та Еваном на пляжі Торонто (Канада).

Нагадаємо, що дружина Остапчука зачарувала жіночним чином у сукні стилю для білизни.

Як повідомляла Politeka, Остапчук із дружиною показали свій будинок-мрію, як він виглядає.

Також Politeka писала, що ефектна дружина Остапчука у вишиванці полонила жіночними формами.