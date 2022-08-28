У сторіс на своїй сторінці в Instagram артист повідомив, що зараз шукає, де жити.

"Задовбався! Допомагав усім, а тепер потрібна допомога мені. Наша пісня гарна й нова, починаєм її знову! Шукаю квартиру для себе! Умови не мають значення...(якщо в цій квартирі можна буде зробити косметичний ремонт)! Ціна до 5 тис. (вірю, що таке ще існує в наш час)", — звернувся Лазановський до шанувальників.

Сергій також поділився своєю проблемою з орендою житла в Івано-Франківську.

"Не знаю, як людям вдається знайти квартиру на довготривалий термін. За моїх 9 років життя в Івано-Франківську це буде 11 квартира... Я вже задовбався! Якщо ви хочете почути мій спів на Стометрівці, то не оминайте). Бо інший варіант — вернусь в село", — написав артист та додав, що ідеально було б знайти квартиру в центральній частині міста.

Також Лазановський прокоментував скандал з "волонтером" Віталієм Хемичем, який привласнив кошти, зібрані на допомогу українським захисникам.

"Страшно, що в такий час можна настільки втертись в довіру людей і просто їх використовувати. Віталік, на секунду мені здалось, що ти готовий змінювати цю державу! Але це тільки здалось", — обурився співак та розповів, що сам мало не став жертвою шахрая.

Нагадаємо, переможець "Голос країни" Сергій Лазновський викликав бурхливу реакцію після відео про ЗСУ.

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