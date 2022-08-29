Анджеліна Джолі у білому сарафані привернула увагу під час чергової прогулянки зі своїм сином Ноксом.

Як повідомляє Politeka.net, Анджеліна Джолі стала з'являтися на публіці набагато частіше, ніж торік чи після розлучення з Піттом. Довгий час артистка ховалася від зайвої уваги, не спілкувалася з пресою та не говорила про себе. Цього року актриса не тільки почала повертатися до колишнього життя, а й підібрала для себе свіжіший і легший стиль.

Наразі виконавиця намагається більше спілкуватися і з дітьми, вона не так часто знімається у нових фільмах, воліючи приділяти час сім'ї та роботі з різними фондами. Нещодавно Джолі прогулялася з одним із синів.

З 14-річним Ноксом зірка влаштувала день покупок та мило поспілкувалася на вулиці. Її елегантний стиль і відсутність пихатого вбрання привернули ще більше уваги.

А нещодавно зірка ніби повернулася в минуле і просто вразила молодим, квітучим та яскравим виглядом без жодних хитрощів.

«Пупок Джолі; Я люблю тебе моя красуня 😍😍моя велика актриса😍; дитинко!; Вона виглядає приголомшливо 😍; Скільки їй років? Двадцять 🫢; висока красуня; 🔥❤️дуже спортивне тіло» - відповідають у мережі.

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