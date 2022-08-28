Як пише Politeka.net, Олександр Топольський – відомий український бізнесмен, який став новим "Холостяком". І хоч зірка вже давно зробив вибір на проекті, поки ця інформація прихована, хто переміг на шоу. Не забуває Топольський і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка розповів про свого батька.

"Кава з ранку - улюблена справа! У дитинстві терпіти каву не міг, але дивлячись на батька, як він методично, ніби під гіпнозом готував каву по-турецьки на піску. пам'ятаю наші розмови про життя в ті моменти о 6 ранку. Спостерігаючи за ним , як він смакував цю гірку гидоту, я ніяк не міг зрозуміти, як можна це любити.А зараз день не можу провести без кави.Або це необхідність бути в тонусі 24/7 або мої сантименти про дитинство.Я, батько і кава по- турецьки", - написав Топольський.

Фанати поставили тисячу лайків та написали коментарі:

"І то каву він готував у мідній турці з Єревана", "Як часто згадуєш дитинство? Які ще спогади найкрутіші?", "Я теж щоранку спостерігала, як мама пила каву, але не могла зрозуміти, як вона насолоджувалася нею. А тепер, я не можу уявити свій день без чашки запашної кави і тепер розумію, що кава, це маст хев хоча б 1-2 рази на день".

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