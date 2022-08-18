Как пишет Politeka.net, еще до начала войны был отснят 12-й сезон романтического проекта "Холостяк" с Алексом Топольским, но из-за войны до сих пор не состоялась его премьера.

Сам главный герой нового «Холостяка» роддом из Львова, но долгое время жил и работал в США, он успешный предприниматель.

Теперь стало известно, что «Холостяка»всё же планируют выпустить осенью этого года.

Алекс Топольский вышел на связь после долгого "отдыха" от социальных сетей. В его Instagram появилась публикация, в которой он объяснил, где так долго пропадал.

"Друзья, некоторое время меня не было в соцсетях из-за большого пласта работы и события, но хочу вернуться к общению с вами. И напомнить, что в сверхсложные для страны времена важно оставаться едиными и работать каждый день", - сообщил он.

Также стоит обратить внимание, что мужчина перешел на украинский язык и пообещал, что так будет всегда.

«Меня особенно радует, что украинский язык сейчас звучит повсюду. Мои сообщения теперь тоже будут украинским. Я понимаю, что могу допускать ошибки, использовать неидеальные формулировки, но для меня важно, чтобы меня сейчас читали именно на украинском. Культура, ценности, традиции – то, что у нас никогда не отобрать, как бы этого ни хотел враг. Мы сильны и сможем все», - написал Алекс.

Напомним, новый "Холостяк" Топольский рассказал, как борется со стрессом

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