Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - известный украинский ведущий, звезда проектов "Холостяк" и "Холостячка". Все фанаты проектов ждали очередного сезона с бизнесменом Александром Топольским, который уже успел сделать свой главный выбор и вручить кольцо. Но сезон так и не вышел на телеэкраны, ведь россияне напали на Украину. И жена Григория Решетника Кристина решила ответить на вопрос, который задал один из фанатов.

"Добрый день! Когда будет шоу "Холостяк". Спасибо", - написал человек в сторис Кристине.

"Вы спрашиваете меня, когда будет шоу "Холостяк". Ну я на правах жены ведущего этого шоу эксклюзивно сейчас спрошу, когда же все таки будет шоу "Холостяк", - сказала Кристина и показала своего мужа.

"Легендарное шоу продолжиться уже этой осенью сразу после победы", - сказал Григорий.

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