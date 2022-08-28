Как пишет Politeka.net, Александр Топольский - известный украинский бизнесмен, который стал новым "Холостяком". И хоть звезда уже давно сделал выбор на проекте, пока эта информация скрыта, кто победил на шоу. Не забывает Топольский и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда рассказал о своем отце.

"Кофеек с утра – любимое дело! В детстве терпеть кофе не мог, но глядя на отца, как он методично, будто под гипнозом готовил кофе по-турецки на песке. помню наши разговоры о жизни в те моменты в 6 утра. Наблюдая за ним, как он смаковал эту горькую гадость, я никак не мог понять, как можно это любить. А сейчас день не могу провести без кофе. Или это необходимость быть в тонусе 24/7 или мои сантименты о детстве. Я, отец и кофе по-турецки", - написал Топольский.

Фанаты поставили тысячу лайков и написали комментарии:

"И то кофе он готовил в медной турке из Еревана", "Как часто вспоминаешь детство? Какие еще воспоминания самые крутые?", "Я тоже каждое утро наблюдала, как мама пила кофе, но не могла понять, как она наслаждалась ею. А теперь, я не могу представить свой день без чашки душистого кофе и теперь понимаю, что кофе, это маст хэв хотя бы 1-2 раза в день".

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