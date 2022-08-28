Актриса Катя Нікітіна, зірка "Жіночого кварталу", похвалилася стильним чином у сукні, поділившись фото у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Катя Нікітіна – відома українська актриса, яка стала зіркою "Жіночого кварталу". Знаменитість також займається спортом та танцями у пілона та із задоволенням допомагає українцям досягати успіхів у її ремеслі. Не забуває Катя і про Інстаграм, де активно веде сторінку.

А цього разу Нікітіна поділилася фото, де позувала у сукні блакитного кольору. Зірка сміялася, вражаючи фігуркою.

"Щиро посміхаюся щоразу, коли бачу новини про бавовну

Слава Україні. Наші ЗСУ просто неймовірні.

Як же хочеться кожного з вас обійняти

І ми це обов'язково зробимо після перемоги", - написала Нікітіна під фото.

Фанати, включаючи Еліну Мбані, поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Красива", "Цілую-обіймаю".

Варто зазначити, що Нікітіна, як і інші зірки, підтримує українців у боротьбі з російськими окупаційними військами. Катя після початку війни зайнялася волонтерством та допомагає ЗСУ.

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