Як пише Politeka.net , Катя Нікітіна – відома українська актриса, яка стала зіркою "Жіночого кварталу". Знаменитість також займається спортом та танцями у пілона та із задоволенням допомагає українцям досягати успіхів у її ремеслі. Не забуває Катя і про Інстаграм, де активно веде сторінку.
А цього разу Нікітіна поділилася фото, де позувала у сукні блакитного кольору. Зірка сміялася, вражаючи фігуркою.
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І ми це обов'язково зробимо після перемоги", - написала Нікітіна під фото.
Фанати, включаючи Еліну Мбані, поставили сотні лайків і написали коментарі:
"Красива", "Цілую-обіймаю".
Варто зазначити, що Нікітіна, як і інші зірки, підтримує українців у боротьбі з російськими окупаційними військами. Катя після початку війни зайнялася волонтерством та допомагає ЗСУ.
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