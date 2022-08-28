Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная украинская актриса, которая стала звездой "Женского квартала". Знаменитость также занимается спортом и танцами у пилона и с удовольствием помогает украинцам достигать успехов в ее ремесле. Не забывает Катя и об Инстаграм, где активно ведет страничку.

А в этот раз Никитина поделилась фото, где позировала в платье голубого цвета. Звезда смеялась, впечатляя фигуркой.

"Искренне улыбаюсь каждый раз, когда вижу новости о хлопке

Слава Украине. Наши ВСУ просто невероятные.

Как же хочется каждого из вас обнять

И мы это обязательно сделаем, после победы", - написала Никитина под фото.

Фанаты, включая Элину Мбани, поставили сотни лайков и написали комментариИ:

"Красивая", "Целую-обнимаю".

Стоит отметить, Никитина, как и другие звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Катя после начала войны занялась волонтерством и помогает ВСУ.

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