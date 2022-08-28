Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська – відома українська шеф-кухар, яка судить проект "Майстер Шеф". Зірка, як і інші знаменитості, активно підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Мартиновська після повномасштабного вторгнення зайнялася організацією благодійних вечерь та написанням книги про українську кухню. При цьому зірка нещодавно зізналася, що в неї зараз немає роботи і навіть житла. Знаменитість навіть не встигла зібрати дочку Віру до школи незважаючи на те, що перше вересня за кілька днів.

Не забуває Ольга і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Мартиновська розповіла про цинізм європейців.

"Мене на повному серйозі запитують "взагалі щось в Україні відбувається?" – написала Ольга.

Нагадаємо, Ярославський із "Майстер Шеф" чесно розповів, чим займається з Мартинівською за кордоном.

А ще Politeka повідомляла, що Мартиновська із "Майстер Шеф" зізналася, чому вирішила залишитися за кордоном.

Також Politeka писала, що Мартиновська з "Майстер Шеф" зізналася, що не знайшла роботи та житла в Європі.