Победительница и судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская разоткровенничалась с украинцами о своей жизни за границей.

Ольга Мартыновская после полномасшабногов вторжения перебралась в Европу со своей единственной дочкой Верой. Известный кулинар активно поддерживает Украину в борьбе за независимость от российских оккупационных войск. Ольга занялась организацией благотворительных ужинов, на которых собирает деньги на помощь нашей стране.

Сейчас в сторис Инстаграм Мартыновская неожиданно разоткровенничалась с читателями своей страницы. Она поведала, что до сих пор не устроилась на работу, не зарабатывает деньги, а только тратит.

Также украинка не нашла постоянного жилья и до сих пор живет у своих друзей на голове.

«Я занимаю себя чужими проблемами и не замечаю, как собственная жизнь искалечена и с этим нужно что-то делать. Пора помочь себе! Не очень знаю как, но буду пробовать», - рассказала она.

Ольга говорит, что всегда жила по принципу – счастливая мама – счастливые дети. И она была счастлива, пока не началась война.

«А сейчас нужно заново учится чувствовать счастье, находить его в себе. Я не думала, что это так не просто», - призналась Мартыновская.

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