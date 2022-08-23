Победительница и судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская показала, как подросла ее дочь, и обратилась к украинцам.

На своей странице в Instagram шеф-повар поздравила поклонников с Днем Государственного флага Украины и поделилась трогательными фото.

Ольга сама воспитывает дочь Веру, родившуюся в 2016 году. Мартыновская и отец девочки Иван Кобец познакомились в киевском ресторане, где работали вместе. В 2015 году они поженились, но брак длился недолго, уже в начале 2020 года они официально развелись.

На новых фото дочь Мартыновской позирует в милом платье с желтым клетчатым низом и голубым верхом, а также бантиками на плечах.

"Желто-голубой стала даже кровь. В школе нас учили, что голубой - это небо над нашими головами, а желтый - это плодородные пшеничные поля. Теперь об этих двух цветах ничего не нужно говорить, уже все знают! Навеки!", - пишет звезда "Мастер Шеф".

Поклонники в комментариях восхищаются, какой красавицей растет девочка: "Красотулечка, мамина радость", " Уже такая взрослая. Красавица 💙💛".

Пост сразу же оценил своим лайком коллега Мартыновской по "Мастер Шеф" Владимир Ярославский, с которым ей приписывают роман.

Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" вдали от родины показала свою подросшую дочь.

Как сообщала Politeka, Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф" честно призналась, сколько весит.

Также Politeka писала, что Ольга Мартыновская засветилась в компании красавца-француза.