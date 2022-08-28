Победительница и судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская вместе с дочерью решила пока не возвращаться в Украину.

Ольга сама воспитывает дочь Веру, родившуюся в 2016 году. Мартыновская и отец девочки Иван Кобец познакомились в киевском ресторане, где работали вместе. В 2015 году они поженились, но брак длился недолго, уже в начале 2020 года они официально развелись.

В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар поделилась серьезным решением.

"Пока есть хоть минимальный риск и вероятность попасть во взрыв, пока нет покоя в месте, где всем сердцем так хочется быть… я не позволю себе вернуться и быть. Пока она не может себя защитить, пока не может принимать решения, пока не может отвечать за себя – я не могу позволить себе вернуться…», — признается Мартыновская.

Звезда "Мастер Шеф" добавила, что при этом она и Вера мечтают вернуться на родину.

"Когда я только допускаю в самых ужасных кошмарах, что могу пойти на работу, оставить ее дома или в школе и .... не дай Бог потерять, потому что тот решит выпустить ракету именно туда .... для чего тогда жить ? для чего это все? Не будет смысла! И столько таких колеблющихся мам, которые не знают, как лучше, где лучше…Как вы принимаете решения? Делитесь! Потому что сердце мое разбито, как никогда ♥️, — обратилась Ольга к поклонникам.

Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" вдали от родины показала свою подросшую дочь.

Как сообщала Politeka, Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф" честно призналась, сколько весит.

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