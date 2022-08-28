Ольга сама воспитывает дочь Веру, родившуюся в 2016 году. Мартыновская и отец девочки Иван Кобец познакомились в киевском ресторане, где работали вместе. В 2015 году они поженились, но брак длился недолго, уже в начале 2020 года они официально развелись.

В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар поделилась серьезным решением.

"Пока есть хоть минимальный риск и вероятность попасть во взрыв, пока нет покоя в месте, где всем сердцем так хочется быть… я не позволю себе вернуться и быть. Пока она не может себя защитить, пока не может принимать решения, пока не может отвечать за себя – я не могу позволить себе вернуться…», — признается Мартыновская.

Звезда "Мастер Шеф" добавила, что при этом она и Вера мечтают вернуться на родину.

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"Когда я только допускаю в самых ужасных кошмарах, что могу пойти на работу, оставить ее дома или в школе и .... не дай Бог потерять, потому что тот решит выпустить ракету именно туда .... для чего тогда жить ? для чего это все? Не будет смысла! И столько таких колеблющихся мам, которые не знают, как лучше, где лучше…Как вы принимаете решения? Делитесь! Потому что сердце мое разбито, как никогда ♥️, — обратилась Ольга к поклонникам.

Ольга Мартыновская, дочь

Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" вдали от родины показала свою подросшую дочь.

Как сообщала Politeka, Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф" честно призналась, сколько весит.

Также Politeka писала, что Ольга Мартыновская засветилась в компании красавца-француза.