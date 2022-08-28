Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар, которая судит проект "Мастер Шеф". Звезда, как и другие знаменитости, активно поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Мартыновская после полномасштабного вторжения занялась организацией благотворительных ужинов и написанием книги об украинской кухне. При этом звезда призналась недавно, что у нее сейчас нет работы и даже жилья. Знаменитость даже не успела собрать дочь Веру в школу несмотря на то, что первое сентября через несколько дней.
Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Мартыновская рассказала о цинизме европейцев.
"Меня на полном серьезе спрашивают "вообще что-то в Украине происходит?" Все думают о зиме, цене на газ. Украина уже не на первых страничках утренних газет. А нас как бомбили, так и бомбят... Продолжают пытаться уничтожить", - написала Ольга.
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Напомним, Ярославский из "Мастер Шеф" честно рассказал, чем занимается с Мартыновской за границей
А еще Politeka сообщала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" призналась, почему решила остаться за границей
Также Politeka писала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" призналась, что не нашла работу и жилье в Европе