Як пише Politeka.net , Санта Дімопулос - відома українська співачка та колишня солістка гурту "ВІА Гра". Зірка також брала участь у "Танцях зі зірками", де їй вдалося здобути перемогу, посівши перше місце. Санта, як і інші зірки, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Зірка після початку війни з дітьми поїхала до Європи, а нещодавно перебралася до Танзанії свого чоловіка, де в нього бізнес. Не забуває Санта і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Санта поділилася фотографією, яку вона зробила у ванній кімнаті. Зірка стояла в шортиках і топіці перед дзеркалом, вихваляючись розкішною фізичною формою.

"Доброго ранку", - написала Дімопулос у публікації, звертаючись до фанатів. Цікаво, що ранок у зірки настав в обідню пору. Мабуть, у Танзанії інший часовий пояс.

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