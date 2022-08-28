Як пише Politeka.net , Санта Дімопулос - відома українська співачка та колишня солістка гурту "ВІА Гра". Зірка також брала участь у "Танцях зі зірками", де їй вдалося здобути перемогу, посівши перше місце. Санта, як і інші зірки, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Зірка після початку війни з дітьми поїхала до Європи, а нещодавно перебралася до Танзанії свого чоловіка, де в нього бізнес. Не забуває Санта і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Санта поділилася фотографією, яку вона зробила у ванній кімнаті. Зірка стояла в шортиках і топіці перед дзеркалом, вихваляючись розкішною фізичною формою.
"Доброго ранку", - написала Дімопулос у публікації, звертаючись до фанатів. Цікаво, що ранок у зірки настав в обідню пору. Мабуть, у Танзанії інший часовий пояс.
Нагадаємо, переможниця "Танців із зірками" Дімопулос розкрила свої секрети стрункої фігури.
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Також Politeka повідомляла, що зірка "Танців зі зірками" Дімопулос зізналася, як себе в дитинстві ненавиділа.
А ще Politeka писала, що переможниця "Танців із зірками" Дімопулос поскаржилася, що заважає повноцінно "кайфанути" за кордоном