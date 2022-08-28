Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос - известная украинская певица и бывшая солистка группы "ВИА Гра". Звезда также участвовала в "Танцях з зірками", где ей удалось одержать победу, заняв первое место. Санта, как и другие звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Звезда после начала войны с детьми уехала в Европу, а недавно перебралась в Танзанию к своему мужу, где у него бизнес. Не забывает Санта и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Санта поделилась фотографией, которую она сделала в ванной комнате. Звезда стояла в шортиках и топике перед зеркалом, хвастаясь роскошной физической формой.
"Доброе утро", - написала Димопулос в публикации, обращаясь к фанатам. Интересно, что утро у звезды наступило в обеденное время. Видимо, в Танзании другой часовой пояс.
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