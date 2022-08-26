Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос - известная украинская певица и победительница "Танців з зірками". Звезда, как и другие знаменитости, поддержали украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Санта после начала войны с детьми отправилась в Европу, а сейчас находится в Африке, куда переехала к мужу. Не забывает Санта и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Димопулос решила поговорить с фанами.

"Вы всегда любили себя или был опыт токсичных отношений?", - написала фанатка.

"Ооооо) По мне книгу писать можно) Я себя не просто не любила, я себя полностью не принимала с самого детства. Отсюда и опыт токсичных отношений был. Причем не единожды. Я вам больше скажу, мои первые отношения были прекрасны, но я их прекратила, потому что подсознательно думала, что не достойна таких. В последствии были и пищевые расстройства (анорексия/булимия) и таблетки для похудения, и тренировки до полуживого состояния. Слава Богу не пошла себя перекраивать, боялась. А так бы другая Санта бы была уже. Я прошла долгий путь трансформации и приняла себя, а потом пришел любви к себе и все вокруг изменилось", - написала Санта.

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