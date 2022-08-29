Як пише Politeka.net , Вікторія Булітко – відома українська співачка та зірка "Дизель шоу". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Вікторія активно висвітлює події у своєму Інстаграмі, через що у неї з'являються проблеми. Адже через скарги та чутливий контент компанія блокує сторінку. І Вікторія у новому сторіс вирішила поділитися радістю, що повертається назад, адже їй повернули її сторінку до Інстаграм.

"Друзі, після того, як мені нарешті повернули мою сторінку, перше, що я хочу сказати - це Слава ВСУ. Слава нашим хлопцям, ви такі неймовірні, ви такі круті, дякую вам, що ви нас охороняєте, за те, що ви нас захищаєте, за те, що ми можемо прокидатися і щоранку говорити "Доброго ранку, країно". Ззаду мене Хрещатик, він уже відкритий, сьогодні у нас благодійний концерт", - сказала Вікторія у своєму блозі, поділившись радісною новиною.

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