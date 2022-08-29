Как пишет Politeka.net, Виктория Булитко - известная украинская певица и звезда "Дизель шоу". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Виктория активно освещает события в своем Инстаграм, из-за чего у нее появляются проблемы. Ведь из-за жалоб и чувствительного контента компания блокирует страничку. И Виктория в новом сторис решила поделится радостью, что возвращается обратно, ведь ей вернули ее страничку в Инстаграм.
"Друзья, после того, как мне наконец-то вернули мою страничку, первое, что я хочу сказать - это Слава ВСУ. Слава нашим ребятам, вы такие невероятные, вы такие крутые, спасибо вам, что вы нас охраняете, за то что вы нас защищаете, за то что мы можем просыпаться и каждое утро говорить "Доброе утро, страна". Сзади меня Крещатик, он уже открытый, сегодня у нас благотворительный концерт", - сказала Виктория в своем блоге, поделившись радостной новостью.
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