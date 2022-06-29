На своей странице в Instagram артистка разместила кадры момента попадания российской ракеты в ТРЦ "Амстор" в Кременчуге, которые ранее опубликовал президент Владимир Зеленский.
"Весь мир видит зверства россии и режима путина. Весь мир... вся планета .... Они - это большая вонючая могильная яма, в которую путин их закопал вместе с собой. Земля им бетоном.☠️", — написала Булитко.
Украинцы в комментариях к видео также не сдерживают гнева:
"Это просто жесть (прямое попадание в ТЦ, ублюдки";
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"Да. Это видит весь мир, а боремся ценой собственных жизней украинцев. И никто не может это зло, к сожалению, пока остановить";
"Боже мой, что вытворяют эти уроды";
"Все видят, кроме них самих, насколько закрытые глаза у орков!";
"Весь мир видит но никто не может остановить это зверство. Одну страну весь мир не может остановить. Как это так может быть. Уже 5 месяцев только встречи и разговоры. А война продолжается. Это выглядит так, будто просто насмехаются. Никакого результата не видно".
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