На своей странице в Instagram артистка разместила кадры момента попадания российской ракеты в ТРЦ "Амстор" в Кременчуге, которые ранее опубликовал президент Владимир Зеленский.

"Весь мир видит зверства россии и режима путина. Весь мир... вся планета .... Они - это большая вонючая могильная яма, в которую путин их закопал вместе с собой. Земля им бетоном.☠️", — написала Булитко.

Украинцы в комментариях к видео также не сдерживают гнева:

"Это просто жесть (прямое попадание в ТЦ, ублюдки";

"Да. Это видит весь мир, а боремся ценой собственных жизней украинцев. И никто не может это зло, к сожалению, пока остановить";

"Боже мой, что вытворяют эти уроды";

"Все видят, кроме них самих, насколько закрытые глаза у орков!";

"Весь мир видит но никто не может остановить это зверство. Одну страну весь мир не может остановить. Как это так может быть. Уже 5 месяцев только встречи и разговоры. А война продолжается. Это выглядит так, будто просто насмехаются. Никакого результата не видно".

Напомним, мама ведущего Славы Демина подала на него в суд, выяснилась причина.

Как сообщала Politeka, украинская телеведущая влюбилась в мужчину моложе ее на 20 лет.

Также Politeka писала, что 16-летняя дочь Ольги Фреймут ошеломила видом.