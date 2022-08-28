Співачка, модель та волонтерка Даша Астаф'єва відреагувала на масовий хейт незадоволених українців через її фото з Олексієм Арестовичем.

Українська співачка Даша Астаф'єва нещодавно зустрілася із Олексієм Арестовичем. Не розкриваючи деталі зустрічі, співачка зробила кілька щасливих фото разом із ним, проте нарвалася на численну критику фанатів.

«Щось блідий); Через 2-3 тижні спокій зникне 😢; Люблю Дашу попри фотки з дебілом; А чи є прогнози щодо нового гардеробу для Арестовича?))); Даша, не варто було фоткатися з ним; Не псуйте собі ім'я фото із такою персоною😝; Даша. Навіщо?; ну такого повернення NIKITA я не очікував; Арестович рекомендує Астаф'єву 😂; Гомофоб і сексист, що ностальгує за ссср і всюди шукає зраду ... гідна персона» - невдоволено заявили в мережі.

Даші довелося відповісти на множинний негатив:

«Були з паном Арестовичем найкращої про вас думки. Які злі люди стали через війну. Найсмішніше та зворушливіше в цій ситуації, що розумники ці навіть не в Україні. А підкажіть, будь ласка, коли в Україні відзначають День диванних військ?».

Так, критика почалася після того, як на своїй сторінці в Instagram артистка показала кумедні фотографії в компанії політика, який потрапив до низки скандалів через свої висловлювання.

"Трохи заспокоїлася. Пан Олексій Арестович розбирається в жестах) Так, я спочатку теж подумала, що це мій палець", - жартує Астаф'єва у підписі до фото.

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