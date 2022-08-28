Певица, модель и волонтер Даша Астафьева отреагировала на массовый хейт недовольных украинцев из-за ее фото с Алексеем Арестовичем.

Украинская певица Даша Астафьева недавно встретилась с Алексеем Арестовичем. Не раскрывая детали встречи, певица сделала несколько счастливых фото вместе с ним, однако нарвалась на множественную критику фанатов.

«Что-то бледный); Через 2-3 недели покой исчезнет 😢; Люблю Дашу несмотря на фотки с дебилом; А есть прогнозы относительно нового гардероба для Арестовича?))); Даша, не стоило фоткаться с ним; Не портите себе имя фото с такой персоной😝; Даша. Зачем?; ну такого возвращения NIKITA я не ожидал; Типа Арестович рекомендует Астафьеву 😂; Гомофоб и сексист, ностальгирующий за ссср и всюду ищет измену… достойная персона» - недовольно заявили в сети.

Даше пришлось ответить на множественный негатив:

«Были с господином Арестовичем лучшего о вас мнения. Какие злые люди стали из-за войны. Самое смешное и трогательное в этой ситуации, что умники эти даже не в Украине. А подскажите пожалуйста, когда в Украине отмечают День диванных войск?».

Так, критика началась после того, как на своей странице в Instagram артистка показала забавные фотографии в компании политика, попавшего в ряд скандалов из-за своих высказываний.

"Немного успокоилась. Господин Алексей Арестович разбирается в жестах) Да, я сначала тоже подумала, что это мой палец😂", — шутит Астафьева в подписи к фото.

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко по возвращении в Киев разнес русскоязычных.

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