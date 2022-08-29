Співачка Джамала показала, як навчилася танцювати з польським партнером, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Джамала – відома українська співачка, яка перемогла на проекті Євробачення. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Джамала після початку війни вирушила до Європи, де розповідала про жахіття війни та виступала на благодійних концертах, збираючи гроші на допомогу Україні.

Тепер Джамала вирішила піти на польські "Танці зі зірками". Там її партнером став танцюрист Яцек Єшке. Зірка у новому відео ТікТок показала, як навчилася танцювати з красенем.

"Залишився один день до першого ефіру Танців із зірками. Дивитиметеся?", - написала Джамала у відео.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Перемоги і тільки перемоги", "А рде буде проходити?", "Дуже чекаю цього ефіру", "А де можна дивитися?", "Круто", Супер, красуня", "Джамало, ви крута, перемоги вам", " А це якої країни танці із зірками?".

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