Как пишет Politeka.net, Джамала - известная украинская певица, которая победила на проекте Евровидение. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Джамала после начала войны отправилась в Европу, где рассказывала об ужасах войны и выступала на благотворительных концертах, собирая деньги на помощь Украине.

Теперь Джамала решила пойти на польские "Танці з зірками". Там ее партнером стал танцор Яцек Ешке. Звезда в новом видео ТикТок показала, как научилась танцевать с красавчиком.

"Остался один день до первого эфира Танцев со звездами. Будете смотреть?", - написала Джамала в видео.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

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"Победы и только победы", "А ггде будет проходить?", "Очень жду этого эфира", "А где можно смотреть?", "Круто", Супер, красотка", "Джамала, вы крутая, победы вам", "А это какой страны танцы со звездами?".

@jamala_official

Залишився один день до першого ефіру Танців з зірками. Будете дивитись? #jamala #tanieczgwiazdami #танціззірками

♬ Dancing With Myself_WHENEVER WHEREVER Tutorial - NBC

Напомним, Джамала в необычном образе заворожила кадрами с выступления в метро

А еще Politeka писала, что Джамала в образе без лишнего лоска напомнила о самом важном для украинцев

Также Politeka сообщала, что Джамала показала душещипательные воспоминания и поделилась своими надеждами