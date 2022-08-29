Певица Джамала показала, как научилась танцевать с польским партнером, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Джамала - известная украинская певица, которая победила на проекте Евровидение. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Джамала после начала войны отправилась в Европу, где рассказывала об ужасах войны и выступала на благотворительных концертах, собирая деньги на помощь Украине.

Теперь Джамала решила пойти на польские "Танці з зірками". Там ее партнером стал танцор Яцек Ешке. Звезда в новом видео ТикТок показала, как научилась танцевать с красавчиком.

"Остался один день до первого эфира Танцев со звездами. Будете смотреть?", - написала Джамала в видео.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Победы и только победы", "А ггде будет проходить?", "Очень жду этого эфира", "А где можно смотреть?", "Круто", Супер, красотка", "Джамала, вы крутая, победы вам", "А это какой страны танцы со звездами?".

Напомним, Джамала в необычном образе заворожила кадрами с выступления в метро

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