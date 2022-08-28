Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва - відома українська співачка та колишня солістка "Час і Скло". А нещодавно Дорофєєва ще й розлучилася з чоловіком Володимиром Дантесом, пішовши до друга сім'ї - Михайла Кацуріна, відомого ресторатора. Не забуває Надя і про Інстаграм, де ділиться не лише своєю творчістю, а й кадрами особистого життя. А цього разу Надя вирішила поговорити з фанатами.
"Задай мені запитання", - написала Дорофєєва, запрошуючи до розмови.
"Коли чекати на альбом?", - запитав фанат.
"16 вересня", - лаконічно відповіла Надя, показуючи обкладинку на "ЕплМьюзік".
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"Що тебе надихає у цей тяжкий час?", - написав ще один фанат.
"Кохання. Люди. Улюблена справа. Творчість. Книги. Допомога", - написала Надя.
Варто зазначити, що Дорофєєва, як і інші зірки, підтримує українців у боротьбі з російськими окупаційними військами.
Нагадаємо, Дорофєєва після повернення до Києва захопила чином без макіяжу .
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