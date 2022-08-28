Певица Надя Дорофеева рассказала об украиноязычном альбоме, который собирается выпустить, поделившись с украинцами новостью.

Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица и бывшая солистка "Время и Стекло". А недавно Дорофеева еще и развелась с мужем Владимиром Дантесом, уйдя к другу семьи - Мише Кацурину, известному ресторатору. Не забывает Надя и об Инстаграм, где делится не только своим творчеством, но и кадрами из личной жизни. А в этот раз Надя решила поболтать с фанатами.

"Задай мне вопрос", - написала Дорофеева, приглашая к разговору.

"Когда ждать альбом?", - спросил фанат.

"16 сентября", - лаконично ответила Надя, показывая обложку на "ЭпплМьюзик".

"Что тебя вдохновляет в это тяжелое время?", - написал еще один фанат.

"Любовь. Люди. Любимое дело. Творчество. Книги. Помощь", - написала Надя.

Стоит отметить, Дорофеева, как и другие звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками.

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