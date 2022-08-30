Як пише Politeka.net, кадрами візиту на Сумщину та зворушливими подарунками від дітей Леся Нікітюк поділилася у Instagram-блозі.
На одній зі сторіс, знаменитість показала, як тепло та душевно її зустріли мешканці Охтирки, серед них були діти. Леся Нікітюк не поїхала з порожніми руками.
Так, маленька дівчинка прийшла на зустріч із телеведучою в українському національному костюмі. Вона подарувала Лесі чашечку, а в руках тримала плакат із її зображенням.
Нікітюк дуже сильно зворушилася.
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«Погляньте на це маленьке диво. Чашечку підписати тобі чи це подарунок? Це ти мені подарувала», - захопилася вона.
Варто сказати, що Леся Нікітюк якраз розпочала зйомку свого раніше розважального проекту Le Маршрутки. Зірка зізнавалася, що хоче зняти 3 сезон програми, розпочавши з Києва та закінчивши у Ялті.
Нагадаємо, росіяни накинулися на Лесю Нікітюк, зірка різко відповіла.
Як повідомляла Politeka, Леся Нікітюк прийшла до тями на підлозі біля унітазу: телеведуча розповіла про пережитий кошмар.
Також Politeka писала, що Леся Нікітюк запропонувала грошову винагороду українцям від 2 до 5 тисяч.