Як пише Politeka.net, кадрами візиту на Сумщину та зворушливими подарунками від дітей Леся Нікітюк поділилася у Instagram-блозі.

На одній зі сторіс, знаменитість показала, як тепло та душевно її зустріли мешканці Охтирки, серед них були діти. Леся Нікітюк не поїхала з порожніми руками.

Так, маленька дівчинка прийшла на зустріч із телеведучою в українському національному костюмі. Вона подарувала Лесі чашечку, а в руках тримала плакат із її зображенням.

Нікітюк дуже сильно зворушилася.

«Погляньте на це маленьке диво. Чашечку підписати тобі чи це подарунок? Це ти мені подарувала», - захопилася вона.

Варто сказати, що Леся Нікітюк якраз розпочала зйомку свого раніше розважального проекту Le Маршрутки. Зірка зізнавалася, що хоче зняти 3 сезон програми, розпочавши з Києва та закінчивши у Ялті.

Нагадаємо, росіяни накинулися на Лесю Нікітюк, зірка різко відповіла.

Як повідомляла Politeka, Леся Нікітюк прийшла до тями на підлозі біля унітазу: телеведуча розповіла про пережитий кошмар.

Також Politeka писала, що Леся Нікітюк запропонувала грошову винагороду українцям від 2 до 5 тисяч.