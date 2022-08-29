Як повідомляє Politeka.net, українська ведуча та актриса Лілія Ребрик регулярно захоплює глядачів своїм стилем та ефектними образами, які обирає для роботи. Цей тиждень вона почала з яскравого, патріотичного та стильного луку, який приміряла після театрального виступу. Фото вона поділилася на своїй сторінці в Інстаграм.

"Не дозволимо агресору красти наше життя у нас. Дякую глядачам за квіти! Дякую за теплі обійми після вистави. Останній вихідний літа. Вистава, тривога… укриття, продовження вистави… Оплески, сльози, квіти, зустрічі… Звичайні речі – зараз такі незвичайн", - написала вона у підписі до фото.

Лілія Ребрик постала у вбранні ніжного жовтого кольору. Подовжена футболка з патріотичними малюнками вдало підкреслила жіночні форми та ніжну зовнішність артистки.

Ребрик доповнила аутфіт бежевою сумкою та годинником, а також зробила гарне укладання та макіяж з акцентом на яскраві губи. В руках ведуча тримає кілька букетів, які їй вручили після вистави. Крім того, вона наповнила сумку кількома букетиками.

У коментарях до фото, користувачі мережі писали компліменти, відзначаючи настільки милою Лілія Ребрик виглядає.

Нагадаємо, що Ребрик поділилася, які ранкові ритуали допомагають їй триматися в смутні часи.

Як повідомляла Politeka, Ребрик з сумом згадала колишні часи, показавши події дворічної давності.

Також Politeka писала, що Лілія Ребрик показала свій розкішний заміський будинок під час негоди.