49-річного артиста Юрка "Юркеша" Юрченка бореться проти російських загарбників у добровольчому батальйоні "Карпатська Січ". Зірка 90-х побачив новий кліп співака Івана Дорна до Дня незалежності під назвою "Нескорена" українською мовою і не зміг змовчати.
Юрченко переконаний, що Дорн, який до 24 лютого 2022 року виступав у росії, незважаючи на анексію Крим та війна на Донбасі, зможе "змити з себе ганьбу" лише кров'ю на передовій. Про це він написав на своїй сторінці у
"Не сплю після важкого дня. Побачив на свою голову Дорна з піснею українською мовою. Ти зізнаєшся в любові до України? І що? Нічого до цього не було? Мені ще пам'ять не відбило від постійних прильотів. Автомат у руки й на передову кров‘ю своєю змивати ганьбу. А так – пішов на*уй, Іване, і всі з тобою мудаки" ", - написав військовий про свого колегу.
Як відомо, зараз Дорн перебуває за кордоном та дає благодійні концерти на підтримку України. А до повномасштабного вторгнення РФ в Україну співак активно зводив кар'єру в країні-агресорі. Після 24 лютого лейбл Дорна Masterskaya закрив музичний каталог для Росії та Білорусі.
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
Вперше в історії: США та НАТО провели для путіна межу, яку він не зміг переступити
Переможець "Голос країни" Лазановський звернувся по допомогу, співакові нема де жити: "Не знаю, як..."
Руйнівна стихія змила цілу будівлю готелю, кількість жертв потопу зростає, введено режим НП: кадри
Найбагатша співачка України несподівано попросила про допомогу: "Боже милосердний..."
Багато українців підтримали позицію Юрченка та засудили Дорна за концерти в РФ після 2014 року.
Нагадаємо, що Дорн завершує кар'єру музиканта, з'явилося термінове звернення.
Як повідомляла Politeka, Дорн зізнався, як ошукав українців.
Також Politeka писала, що Іван Дорн вперше показав красуню-дочка, на такого ніхто не очікував.