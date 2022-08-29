Співак та композитор Юрко Юрченко, а нині військовий ЗСУ жорстко звернувся до Івана Дорна, який продовжував розважати росіян після 2014 року.

49-річного артиста Юрка "Юркеша" Юрченка бореться проти російських загарбників у добровольчому батальйоні "Карпатська Січ". Зірка 90-х побачив новий кліп співака Івана Дорна до Дня незалежності під назвою "Нескорена" українською мовою і не зміг змовчати.

Юрченко переконаний, що Дорн, який до 24 лютого 2022 року виступав у росії, незважаючи на анексію Крим та війна на Донбасі, зможе "змити з себе ганьбу" лише кров'ю на передовій. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Не сплю після важкого дня. Побачив на свою голову Дорна з піснею українською мовою. Ти зізнаєшся в любові до України? І що? Нічого до цього не було? Мені ще пам'ять не відбило від постійних прильотів. Автомат у руки й на передову кров‘ю своєю змивати ганьбу. А так – пішов на*уй, Іване, і всі з тобою мудаки" ", - написав військовий про свого колегу.

Як відомо, зараз Дорн перебуває за кордоном та дає благодійні концерти на підтримку України. А до повномасштабного вторгнення РФ в Україну співак активно зводив кар'єру в країні-агресорі. Після 24 лютого лейбл Дорна Masterskaya закрив музичний каталог для Росії та Білорусі.

Багато українців підтримали позицію Юрченка та засудили Дорна за концерти в РФ після 2014 року.

Нагадаємо, що Дорн завершує кар'єру музиканта, з'явилося термінове звернення.

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