Як повідомляє Politeka.net , ведучий шоу "Холостяк" Григорій Решетник та його дружина Крістіна Решетник , щасливі багатодітні батьки. Пара виховує трьох синів: Івана, Діму та Сашка.
У літній вихідний всією сім'єю вони вирушили на прогулянку на дитячий майданчик і зненацька зустріли своїх сусідів Макса Михайлюка з дружиною моделлю Дашею Хлистун та маленькою донькою Аріною.
У Instagram Stories Крістіна показала малюків, які разом грали.
"Зустріли сьогодні на майданчику", - повідомила дружина Решетника.
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Для порівняння вона продемонстрована знімок, зроблений рік тому.
"А рік тому вони були іншими", - зазначила жінка.
Нагадаємо, ведучий "Холостяка" Решетник із дружиною після трагедії у Києві звернулися до українців.
Як повідомляла Politeka, "розповніла" дружина ведучого "Холостяка" Решетника вразила фігурою.
Також Politeka писала, ведучий "Холостяка" Решетник вирушив за дружиною до спортзали, влаштувавши спекотне тренування.