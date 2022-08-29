Дружина Григорія Решетника Христина гуляючи з дітьми зустріла родину Макса Михайлюка з "Холостяка"

Як повідомляє Politeka.net , ведучий шоу "Холостяк" Григорій Решетник та його дружина Крістіна Решетник , щасливі багатодітні батьки. Пара виховує трьох синів: Івана, Діму та Сашка.

У літній вихідний всією сім'єю вони вирушили на прогулянку на дитячий майданчик і зненацька зустріли своїх сусідів Макса Михайлюка з дружиною моделлю Дашею Хлистун та маленькою донькою Аріною.

У Instagram Stories Крістіна показала малюків, які разом грали.

"Зустріли сьогодні на майданчику", - повідомила дружина Решетника.

Для порівняння вона продемонстрована знімок, зроблений рік тому.

"А рік тому вони були іншими", - зазначила жінка.

Нагадаємо, ведучий "Холостяка" Решетник із дружиною після трагедії у Києві звернулися до українців.

Як повідомляла Politeka, "розповніла" дружина ведучого "Холостяка" Решетника вразила фігурою.

Також Politeka писала, ведучий "Холостяка" Решетник вирушив за дружиною до спортзали, влаштувавши спекотне тренування.