Як пише Politeka.net, Настя Каменських – успішна українська співачка, яка перед початком війни залишила Україну і лише нещодавно зважилася приїхати на батьківщину. При цьому, її чоловік Потап продовжує сидіти за кордоном. У Насті є найкраща подруга – Ганна Андрійчук, яка була одружена з Позитивом. Андрійчук не лише товаришує з Настею, а й шиє для Каменських одяг. Не забуває Ганна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Андрійчук поділилася фото, де позувала у міні-шортиках та блузі, осідлавши коня.

"Збирати моменти, а не речі

Тільки щасливі моменти та приємні спогади завжди можна взяти із собою", - написала Андрійчук.

Фанати, включаючи дружину Остапчука, поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Красуня", "Наїзниця моя", "Крутишка", "Неймовірна".

Нагадаємо, подружка Каменських у коротких шортах прикувала погляди чоловіків до своєї фігури.

А ще Politeka писала, що подружка Каменських в одній сорочці змусила чоловіків ахнути

Також Politeka повідомляла, що подружка Каменських зворушила патріотичним луком .



