Як пише Politeka.net, Настя Каменських – успішна українська співачка, яка перед початком війни залишила Україну і лише нещодавно зважилася приїхати на батьківщину. При цьому, її чоловік Потап продовжує сидіти за кордоном. У Насті є найкраща подруга – Ганна Андрійчук, яка була одружена з Позитивом. Андрійчук не лише товаришує з Настею, а й шиє для Каменських одяг. Не забуває Ганна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Андрійчук поділилася фото, де позувала у міні-шортиках та блузі, осідлавши коня.
"Збирати моменти, а не речі
Тільки щасливі моменти та приємні спогади завжди можна взяти із собою", - написала Андрійчук.
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Фанати, включаючи дружину Остапчука, поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:
"Красуня", "Наїзниця моя", "Крутишка", "Неймовірна".
Нагадаємо, подружка Каменських у коротких шортах прикувала погляди чоловіків до своєї фігури.
А ще Politeka писала, що подружка Каменських в одній сорочці змусила чоловіків ахнути
Також Politeka повідомляла, що подружка Каменських зворушила патріотичним луком .