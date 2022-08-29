Как пишет Politeka.net, Настя Каменских - успешная украинская певица, которая перед началом войны покинула Украину и только недавно решилась приехать на родину. При этом ее муж Потап продолжает сидеть за границей. У Насти есть лучшая подруга - Анна Андрийчук, которая была замужем за Позитивом. Андрийчук не только дружит с Настей, но и шьет для Каменских одежду. Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Андрийчук поделилась фото, где позировала в мини-шортиках и блузе, оседлав лошадь.

"Собирать моменты, а не вещи

Только счастливые моменты и приятные воспоминания всегда можно взять с собой", - написала Андрийчук.

Фанаты, включая жену Остапчука, поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Красотка", "Наездница моя", "Крутышка", "Невероятная".

Напомним, подружка Каменских в коротких шортах приковала взгляды мужчин к своей фигуре

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