Суддя "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво вірить у перемогу поки що на нашому боці такі герої.

Як повідомляє Politeka.net, 29 серпня у нашій країні відзначають День пам'яті захисників, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

Беззмінний ведучий та суддя українського кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво не міг проігнорувати цей день і звернувся до українських захисників. Кадри з'явилися у його Інстаграм-сторіз.

Кулінар наголосив, що завдяки українським захисникам, ми продовжуємо жити. Суддя "Майстер Шеф" вірить у перемогу поки на нашому боці такі герої.

"Кожен герой України залишається в наших серцях назавжди. Кожен із вас, хто щодня ризикує своїм життям - ви супергерої. Безмежно дякую ЗСУ за можливість жити в Україні. Вічна Слава нашим героям", - звернувся Ектор Хіменес-Браво до українських захисників.

Варто зазначити, що Ектор Хіменес-Браво народився у Колумбії. 2011 року продюсери каналу СТБ запросили колумбійського шеф-кухаря зайняти місце судді на кулінарному проекті "МастерШеф".

11 березня 2022 року Хіменес-Браво повідомляв, що перервав відпустку в Колумбії і прилетів до Варшави (Польща), щоб допомагати українським біженцям, які залишили країну після нападу росії. На початку квітня телеведучий повернувся до України. Хіменес-Браво має українське громадянство, його він отримав у травні 2021 року.

Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" жорстко висловив своє ставлення до росіян.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" зачепив українців новим зверненням.

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