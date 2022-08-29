Судья "Майстер Шеф" Эктор Хименес-Браво верит в победу пока на нашей стороне такие герои.

Как сообщает Politeka.net, 29 августа в нашей стране отмечают День памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Бессменный ведущий и судья украинского кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво не мог проигнорировать этот день и обратился к украинским защитникам. Кадры появились в его Инстаграм-сториз.

Кулинар подчеркнул, что благодаря украинским защитникам, мы продолжаем жить. Судья "Майстер Шеф" верит в победу пока на нашей стороне такие герои.

"Каждый герой Украины остается в наших сердцах навсегда. Каждый из вас, кто каждый день рискует своей жизнью - вы супергерои. Безгранично благодарю ВСУ за возможность жить в Украине. Вечная Слава нашим героям", - обратился Эктор Хименес-Браво к украинским защитникам.

Стоит отметить, что Эктор Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на кулинарном проекте "МастерШеф".

11 марта 2022 года Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения россии. В начале апреля телеведущий вернулся в Украину. У Хименеса-Браво есть украинское гражданство, его он получил в мае 2021 года.

Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" жестко высказал свое отношение к россиянам.

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