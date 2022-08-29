Як пише Politeka.net, Євген Клопотенко – відомий український шеф-кухар, який перемагав на шоу "Майстер Шеф". Зірка, як і інші знаменитості. активно підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Клопотенко і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.

А цього разу Клопотенко вирішив дати пораду, як допомогти ЗСУ швидше повернути Херсон та перемогти у війні.

"Ідіть зараз поїжте кавунів, тричі скажіть "Херсон - це Україна", а потім киньте донат на ЗСУ. Ритуал, що посилює вашу віру, стабілізує та наближає перемогу", - написав Клопотенко.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Херсон - це Україна", "Є варіанти, що кавуни стануть дешевшими", "Нове меню з кавуном на грилі встигну поїсти наприкінці вересня?", "Дякую за ідею, буде зроблено", "А його можна смажити?", " Так уже хочеться того херсонського кавуна. А не з Іспанії і за всі гроші світу", "Ні, кавуни наші. Їх смажити не хочу", "Кавун зараз – це дороге задоволення".

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