Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - известный украинский шеф-повар, который побеждал на шоу "Мастер Шеф". Звезда, как и другие знаменитости,. активно поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Клопотенко и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.

А в этот раз Клопотенко решил дать совет, как помочь ВСУ быстрее вернуть Херсон и победить в войне.

"Идите сейчас покушайте арбузов, трижды скажите "Херсон - это Украина", а потом киньте донат на ВСУ. Ритуал, что усиляет вашу веру, стабилизирует и приближает победу", - написал Клопотенко.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Херсон - это Украина", "Есть варианты, что арбузы станут дешевле", "Новое меню с арбузом на гриле успею покушать в конце сентября?", "Спасибо за идею, будет сделано", "А его можно жарить?", "Так уже хочется того херсонского арбуза. А не из Испании и за все деньги мира", "Не, арбузы наши. Их жарить не хочу", "Арбуз сейчас - это дорогое удовольствие".

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