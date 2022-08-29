Як пише Politeka.net , Володимир Дантес - відомий український співак і колишній чоловік Наді Дорофєєвої. У цей же час розлучилися Даша та Михайло Кацуріни – відомі ресторатори та друзі зіркової пари. Згодом стало відомо, що Надя поїхала з Мишком відпочивати до Барселони, а потім і зовсім підтвердила, що тепер зустрічається з ним. У цей час Дантес почав часто з'являтися разом із Дашею. Зірка не підтверджує роман, але постійно підігріває чутки. На цей раз не став винятком, адже Володимир поділився кадрами, як сидить на літньому майданчику з Кацуріною.

"Готуємось до Стендап туру", - написав Володимир.

"Даша Кацуріна також буде. Купила вже квитки", - написав Дантес.

"Я хочу записати сторис із цією жінкою, але вона каже, що погане світло", - сказав Володимир, показуючи Дашу, яка не дуже була задоволена, що її Дантес зняв для сторіс.

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